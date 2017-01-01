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Торонто. Цуренко на старте уступила Цибулковой

Торонто. Цуренко на старте уступила Цибулковой

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

28-летняя украинка Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 30-е место, проиграла своей ровеснице из Словакии, одиннадцатой ракетке мира Доминике Цибулковой (11). Поединок длился 1 час 47 минут и завершился в пользу словачки со счетом 7:6(3), 6:4.

Цуренко выиграла четыре гейма на чужой подаче и проиграла пять на своей. На счету Леси три эйса и четыре двойных ошибки, против одного эйса и одной двойной у соперницы. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу словачки.

Цуренко покидает турнир, заработав одно рейтинговое очко и $7.745 призовых.

Во втором круге соперницей Цибулковой станет победительница матча Люси Шафаржова (Чехия) — Франсуаза Абанда (Канада, WC).

Отметим, что в одиночном разряде украинка Элина Свитолина получила пятый номер посева и будет стартовать во втором круге. Ее первой соперницей будет россиянка Дарья Касаткина, которая обыграла итальянку Роберту Винчи.

Теннис. WTA Premier 5 - Rogers Cup. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2.735.139. Одиночный разряд. 56 участниц
Первый круг
Доминика Цибулкова (Словакия, 11) — Леся Цуренко (Украина) – 7:6(3), 6:4
Дарья Гаврилова (Австралия) — Лара Арруабаррена (Испания, Q) – 6:3, 6:3
Барбора Стрыкова (Чехия) — Кристина Младенович (Франция, 13) – 6:2, 6:3
Наоми Осака (Япония, Q) — Хитер Уотсон (Великобритания, Q) – 6:1, 6:1 отказ
Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — Ана Конюх (Хорватия) – 6:2 отказ
Екатерина Александрова (Россия, Q) - Сачия Викери (США, Q) — 6:1, 7:6(3)
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