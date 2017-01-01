Последние новости спорта

01:06 Рохас из Венесуэлы – чемпионка мира тройном прыжке, кенийка Кипиегон победила в беге на 1500 м 90 | Легкая атлетика

00:47 Торонто. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде 89 | Теннис

00:33 Торонто. Свитолина в паре с Контой не прошли во второй круг 137 | Теннис

23:52 Ямаец Омар Маклеод – чемпион мира в беге на 110 м с барьерами 93 | Легкая атлетика

23:28 Сергей Смелик не прошел в полуфинал ЧМ в беге на 200 м 98 | Легкая атлетика

23:00 Полька Влодарчик – чемпионка мира в метании молота; украинки в финал не пробились 100 | Легкая атлетика

22:32 Торонто. Цуренко на старте уступила Цибулковой 138 | Теннис

22:24 Торонто. Касаткина обыграл Винчи и стала соперницей Свитолиной 105 | Теннис

21:53 Яна Беломоина – победила в кросс-кантри на этапе КМ мира по маунтинбайку 152 | Велоспорт / Главные новости спорта