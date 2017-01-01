Торонто. Цуренко на старте уступила Цибулковой

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
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