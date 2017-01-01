Торонто. Касаткина обыграл Винчи и стала соперницей Свитолиной

Теннис. WTA Premier 5 - Rogers Cup. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2.735.139. Одиночный разряд. 56 участниц

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.38-я ракетка мира, 20-летняя россиянкаодолела 34-летнюю итальянку, занимающую в мировом рейтинге 39-е место, со счетом 7:6(3), 7:6(1).За 1 час 54 минуты, проведенных на корте, соперницы сделали по три брейка. Касаткина два раза подала навылет и один раз ошиблась, а Винчи выполнила один эйс и допустила четыре двойных ошибки. Теперь счет их личных встреч стал равный – 2:2.Во втором круге соперницей Касаткиной будет украинка Элина Свитолина, которая получила пятый номер посева и первый круг пропускает.Ранее Касаткина и Свитолина встречались один раз и тогда сильнее была украинка.Дарья Касаткина (Россия) — Роберта Винчи (Италия) – 7:6(3), 7:6(1)