Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили свои позиции

Сегодня, 08:35 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 7 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который потерял одну позицию и опустился на 71-е место.



Во второй сотне рейтинга два украинца. Да пункта потерял Сергей Стаховский (115-й), пять - Илья Марченко (163).



В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг британец Энди Маррей, опережая испанца Рафаэля Надаля на 285 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира канадец Милош Раонич.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 07.08 2017 г.:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465

3 (3).

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5780

5 (5).

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5155

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 4065

8 (8). Александр Зверев (Германия) - 3560

9 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 3320

10 (10). Милош Раонич (Канада) – 3220

…

71 (70). Александр Долгополов (Украина) – 696

115 (113). Сергей Стаховский (Украина) – 488

163 (158). Илья Марченко (Украина) – 353



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 7 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который потерял одну позицию и опустился на 71-е место.Во второй сотне рейтинга два украинца. Да пункта потерял Сергей Стаховский (115-й), пять - Илья Марченко (163).В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг британец Энди Маррей, опережая испанца Рафаэля Надаля на 285 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира канадец Милош Раонич.1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 74653 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 65454 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 57805 (5). Новак Джокович (Сербия) — 53256 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 51557 (7). Доминик Тим (Австрия) – 40658 (8). Александр Зверев (Германия) - 35609 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 332010 (10). Милош Раонич (Канада) – 322071 (70). Александр Долгополов (Украина) – 696115 (113). Сергей Стаховский (Украина) – 488163 (158). Илья Марченко (Украина) – 353