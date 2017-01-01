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Вашингтон. Макарова стала чемпионкой турнира, обыграв в финале Гёргес
Вашингтон. Макарова стала чемпионкой турнира, обыграв в финале ГёргесВ Вашингтоне (США) на турнире WTA International - WASHINGTON, D.C. Citi Open в одиночном разряде состоялся финальный матч.

 29-летняя россиянка Екатерина Макарова (7), занимающая в мировом рейтинге 58-е место, переиграла в трех сетах 40-ю ракетку мира, 28-летнюю немку Юлию Гёргес со счетом 3:6, 7:6(2), 6:0.

Поединок продолжался 2 часа 10 минут. За это время Макарова сделала пять брейков и три эйса при семи двойных ошибках, а Гёргес сумела ей ответить тремя брейками и семью эйсами при шести двойных. Это была третья победа россиянки в трех встречах с немкой.

Для Макаровой титул на турнире WASHINGTON, D.C. Citi Open стал вторым в сезоне и четвертым в карьере. За свой успех россиянка получит 280 очков в зачет рейтинга WTA и $43.000 призовых.
 
Теннис. WTA. International - WASHINGTON, D.C. Citi Open. Вашингтон (США). Хард. Призовой фонд $226.750. Одиночный разряд. 32 участницы
Финал
Екатерина Макарова (Россия, 7) — Юлия Гёргес (Германия, 4) - 3:6, 7:6(2), 6:0
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