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Стэнфорд. Кис обыграла Мугурусу и в финале сразится с Вандевеге

Мэдисон Кис (США)

В Стэнфорде (США) на турнире WTA Premier - Bank of the West Classic с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде завершились полуфинальные матчи.

22-летняя американка Мэдисон Кис (3), занимающая в мировом рейтинге 21-е место, нанесла поражение четвертой ракетке мира, 23-летней испанке Гарбинье Мугурусе, посеянной под первым номером, со счетом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте лишь 57 минут. Кис реализовала пять брейк-пойнтов из семи и позволила сопернице реализовать оба имевшихся у нее брейк-пойнта. На подаче обе теннисистки допустили по две двойных ошибки, при этом победительница выполнила пять эйсов, а Мугуруса – один. Это была третья победа американки в трех встречах с испанкой.

Коко Вандевеге (США)

За титул Кис предстоит поспорить с 24-й ракеткой мира, своей 25-летней соотечественницей Коко Вандевеге (6).

Вандевеге уверенно обыграла еще одну представительницу США, 18-летнюю Катрин Беллис (8), занимающую в рейтинге WTA 44-е место, со счетом 6:6, 6:1.

За 1 час 5 минут игрового времени Коко сделал пять брейков и семь эйсов при двух двойных ошибках. Беллис сумела ответить ей одним брейком и допустила три двойных ошибки, ни разу не подав навылет. Между собой теннисистки играли впервые.

Финалистки турнира в Стэнфорде -  Кис и Вандевеге – ранее не встречались.

Напомним, Леся Цуренко (7) завершила выступление в четвертьфинале, проиграв американке Мэдисон Кис (3), а Катерина Бондаренко выбыла из борьбы во втором круге после поражения от чешки Петры Квитовой (2/WC).

Теннис. WTA. Premier - Bank of the West Classic. Стэнфорд (США). Хард. Призовой фонд $710.9000. Одиночный разряд. 28 участниц
½ финала
Мэдисон Кис (США, 3) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 1) – 6:3, 6:2
Коко Вандевеге (США, 6) — Катрин Беллис (США, 8) – 6:3, 6:1
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