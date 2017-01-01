Стэнфорд. Кис обыграла Мугурусу и в финале сразится с Вандевеге

В Стэнфорде (США) на турнире WTA Premier - Bank of the West Classic с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде завершились полуфинальные матчи.22-летняя американка(3), занимающая в мировом рейтинге 21-е место, нанесла поражение четвертой ракетке мира, 23-летней испанке, посеянной под первым номером, со счетом 6:3, 6:2.Теннисистки провели на корте лишь 57 минут. Кис реализовала пять брейк-пойнтов из семи и позволила сопернице реализовать оба имевшихся у нее брейк-пойнта. На подаче обе теннисистки допустили по две двойных ошибки, при этом победительница выполнила пять эйсов, а Мугуруса – один. Это была третья победа американки в трех встречах с испанкой.

Теннис. WTA. Premier - Bank of the West Classic. Стэнфорд (США). Хард. Призовой фонд $710.9000. Одиночный разряд. 28 участниц