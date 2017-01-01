Макарова и Гёргес разыграют титул на турнире WTA в Вашингтоне

В Вашингтоне (США) на турнире WTA International - WASHINGTON, D.C. Citi Open с призовым фондом $226.750 завершились полуфинальные матчи.
В финале соперницей Макаровой будет 40-я ракетка мира немка Юлия Гёргес, которая взяла верх над своей соотечественницей Андреа Петкович, занимающей в мировом рейтинге 102-е место – 5:7, 6:4, 7:5.
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