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Макарова и Гёргес разыграют титул на турнире WTA в Вашингтоне

Екатерина Макарова (Россия)

В Вашингтоне (США) на турнире WTA International - WASHINGTON, D.C. Citi Open с призовым фондом $226.750 завершились полуфинальные матчи.

29-летняя россиянка Екатерина Макарова (7), занимающая в мировом рейтинге 58-е место, переиграла в трех сетах 55-ю ракетку мира, 20-летнюю француженку Осеан Доден (5) со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Теннисистки играли 1 час 58 минут. Макарова сделала четыре брейка и упустила три своих подачи. Обе соперницы выполнили по семь эйсов, при этом победительница совершила две двойных ошибки, а Доден – семь. Между собой спортсменки встречались впервые.

Юлия Гёргес (Германия)

В финале соперницей Макаровой будет 40-я ракетка мира немка Юлия Гёргес, которая взяла верх над своей соотечественницей Андреа Петкович, занимающей в мировом рейтинге 102-е место – 5:7, 6:4, 7:5.

Немки сражались на корте 2 часа 30 минут. Гёргес выиграла пять геймов на приеме и проиграла четыре гейма на своей подаче. На ее счету десять эйсов при пяти двойных ошибках против двух эйсов и четырех двойных у Петкович. Благодаря этой победе Гёргес сравняла счет в личном противостоянии с Петкович – 2:2.

Ранее Макарова и Гёргес встречались один раз и тогда сильнее была россиянка.  

Теннис. WTA. International - WASHINGTON, D.C. Citi Open. Вашингтон (США). Хард. Призовой фонд $226.750. Одиночный разряд. 32 участницы
½ финала
Екатерина Макарова (Россия, 7) — Осеан Доден (Франция, 5) – 3:6, 6:3, 6:4
Юлия Гёргес (Германия, 4) — Андреа Петкович (Германия) – 5:7, 6:4, 7:5

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