Стэнфорд. Ольга Савчук выбыла в полуфинале парного турнира

В Стэнфорде (США) на турнире WTA Premier - Bank of the West Classic с призовым фондом $710.900 в парном разряде завершились полуфинальные матчи.Украинка(35-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница россиянка(70) не смогли остановить третью пару турнира, американок(28) и(32). Поединок продолжался 1 час и завершился в пользу американок со счетом 6:3, 6:2.По ходу встречи у соперниц было по пять брейк-пойнтов, из которых Савчук и Павлюченкова реализовали два, а Спирс и Вандевеге – все пять. Ольга и Анастасия ни разу не подали навылет и дважды ошиблись на подаче, а соперницы выполнили три эйса при одной двойной ошибке.Второй финальной парой стали француженка(346) и полька(37), которые одержали победу над американками(299) и(289) со счетом 5:7, 6:4, 11:9.