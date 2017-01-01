Cтаховский стал победителем парного турнира в Испании

В Сеговии (Испания) на турнире ATP серии Challenger Tour - Open Castilla y León Villa de El Espinar с призовым фондом €85.000 в парном разряде состоялся финальный матч.Украинец(188-й в мировом парном рейтинге) и его напарник испанец Андреас Менендес-Масейрас (204), посеянные под третьим номером, обыграли испанский дуэт Роберто Ортега-Ольмедо (327) / Давид Вега Эрнандес (210) со счетом 4:6. 6:3, 10:7.Поединок продолжался 1 час 18 минут. За это время соперники сделали по одному брейку и выполнили по три эйса, при этом Стаховский и Менендес-Масейрас допустили две двойных ошибки, а испанцы – одну.Победители получат на команду 100 рейтинговых очков и €5.250 призовых.Отметим, что для Стаховского этот титул стал вторым на «челленджерах» в текущем сезоне. На турнире в Карши Сергей завоевал титул в паре с Денисом Молчановым.В одиночном разряде на турнире в Сеговии Стаховский, посеянный под третьим номером, завершил выступление в первом круге, проиграв канадцу Стивену Диезу, занимающему в мировом рейтинге 275-ю строчку – 6:2, 6:7(8), 3:6.