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Стэнфорд. Цуренко не смогла пробиться в полуфинал

Стэнфорд. Цуренко не смогла пробиться в полуфинал

В Стэнфорде (США) на турнире WTA Premier - Bank of the West Classic с призовым фондом $710.900 завершились четвертьфинальные матчи.

28-летняя украинка Леся Цуренко (7), занимающая в мировом рейтинге 32-е место, проиграла 21-й ракетке мира, 22-летней американке Мэдисон Кис (3). Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:4, 6:3.

По ходу поединка соперницы имели по четыре брейк-пойнта, из которых Цуренко реализовала один, а Кис – три. Леся два раза подала навылет и совершила четыре двойных ошибки, а Мэдисон выполнила пять эйсов при двух двойных ошибках. Теперь в их личном противостоянии американка лидирует со счетом 3:0.
Цуренко покидает турнир, заработав 100 рейтинговых очков и $22.045 призовых.

В полуфинале соперницей Кис будет первый номер посева, испанка Гарбинье Мугуруса (1), которая обыграла хорватку Ану Конюх (5) – 6:1, 6:3.

Ранее Кис и Мугуруса встречались дважды, и оба раза первенствовала испанка.

Второй полуфинальной парой стали американки Коко Вандевеге (6) и Катрин Бенллис (8).
Вандевеге выбила из борьбы россиянку Анастасию Павлюченкову (4) – 6:2, 6:2, а Беллис разгромила чешку Петру Квитову (4/WC) – 6:2, 6:0.
Ранее Вандевеге и Беллис не встречались.

Напомним, Катерина Бондаренко завершила выступление в одиночном разряде, проиграв во втором круге чешке Петре Квитовой (2/WC) – 2:6, 2:6.
В парном разряде Бондаренко и ее напарница Арина Родионова из Австралии проиграли в первом круге француженке Ализе Корне и польке Алисии Росольской (6:2, 1:6, 10:12).

Теннис. WTA. Premier - Bank of the West Classic. Стэнфорд (США). Хард. Призовой фонд $710.9000. Одиночный разряд. 28 участниц
¼ финала
Мэдисон Кис (США, 3) — Леся Цуренко (Украина, 7) – 6:4, 6:3
Гарбинье Мугуруса (Испания, 1) — Ана Конюх (Хорватия, 5) – 6:1, 6:3

Коко Вандевеге (США, 6) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 4) – 6:2, 6:3
Катрин Беллис (США, 8) — Петра Квитова (Чехия, 2/WC) – 6:2, 6:0

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