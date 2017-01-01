Стэнфорд. Цуренко не смогла пробиться в полуфинал

В Стэнфорде (США) на турнире WTA Premier - Bank of the West Classic с призовым фондом $710.900 завершились четвертьфинальные матчи.
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