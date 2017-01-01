Стэнфорд. Цуренко не смогла пробиться в полуфинал

Теннис. WTA. Premier - Bank of the West Classic. Стэнфорд (США). Хард. Призовой фонд $710.9000. Одиночный разряд. 28 участниц



В Стэнфорде (США) на турнире WTA Premier - Bank of the West Classic с призовым фондом $710.900 завершились четвертьфинальные матчи.28-летняя украинка(7), занимающая в мировом рейтинге 32-е место, проиграла 21-й ракетке мира, 22-летней американке(3). Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:4, 6:3.По ходу поединка соперницы имели по четыре брейк-пойнта, из которых Цуренко реализовала один, а Кис – три. Леся два раза подала навылет и совершила четыре двойных ошибки, а Мэдисон выполнила пять эйсов при двух двойных ошибках. Теперь в их личном противостоянии американка лидирует со счетом 3:0.Цуренко покидает турнир, заработав 100 рейтинговых очков и $22.045 призовых.В полуфинале соперницей Кис будет первый номер посева, испанка Гарбинье Мугуруса (1), которая обыграла хорватку Ану Конюх (5) – 6:1, 6:3.Ранее Кис и Мугуруса встречались дважды, и оба раза первенствовала испанка.Второй полуфинальной парой стали американки(6) и(8).Вандевеге выбила из борьбы россиянку(4) – 6:2, 6:2, а Беллис разгромила чешку(4/WC) – 6:2, 6:0.Ранее Вандевеге и Беллис не встречались.Напомним, Катерина Бондаренко завершила выступление в одиночном разряде, проиграв во втором круге чешке Петре Квитовой (2/WC) – 2:6, 2:6.В парном разряде Бондаренко и ее напарница Арина Родионова из Австралии проиграли в первом круге француженке Ализе Корне и польке Алисии Росольской (6:2, 1:6, 10:12).Мэдисон Кис (США, 3) — Леся Цуренко (Украина, 7) – 6:4, 6:3Гарбинье Мугуруса (Испания, 1) — Ана Конюх (Хорватия, 5) – 6:1, 6:3Коко Вандевеге (США, 6) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 4) – 6:2, 6:3Катрин Беллис (США, 8) — Петра Квитова (Чехия, 2/WC) – 6:2, 6:0