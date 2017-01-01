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Стэнфорд. Шарапова стала соперницей Цуренко

Стэнфорд. Шарапова стала соперницей Цуренко

В Стэнфорде (США) на турнире WTA Premier - Bank of the West Classic с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Обладательница wild card 30-летняя россиянка Мария Шарапова, занимающая в мировом рейтинге 171-е место, обыграла в трех сетах 80-ю ракетку мира, 22-летнюю американку Дженнифер Брэйди со счетом 6:1, 4:6, 6:0.

Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. Шарапова реализовала девять брейк-пойнтов из 18-ти, Брэйди – четыре из 14-ти. Мария пять раз подала навылет и совершила девять двойных ошибок против двух эйсов и семи двойных у соперницы. Между собой теннисистки встречались впервые.

За выход в четвертьфинал турнира Шарапова поспорит с украинкой Лесей Цуренко (7), которая победила испанку Лару Арруабаррену.

Ранее Шарапова и Цуренко не встречались.

Теннис. WTA. Premier - Bank of the West Classic. Стэнфорд (США). Хард. Призовой фонд $710.9000. Одиночный разряд. 28 участниц
Первый круг
Мария Шарапова (Россия, WC) — Дженнифер Брэйди (США) – 6:1, 4:6, 6:0
Кейла Дей (США) — Мисаки Дои (Япония) – 6:4, 6:2
Ана Конюх (Хорватия, 5) — Марина Эракович (Новая Зеландия, Q) – 6:3, 1:0 отказ
Наталья Вихлянцева (Россия) — Дэниелла Лао (США, Q) – 6:4, 6:3
Николь Гиббз (США, LD) — Клэр Лю (США, WC) – 4:6, 6:2, 7:6(5)
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