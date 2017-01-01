Стэнфорд. Сестры Киченок обыграли на старте вторых сеяных

В Стэнфорде (США) на турнире WTA Premier - Bank of the West Classic с призовым фондом $710.900 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинки(59-я в мировом парном рейтинге) и ее сестра(50) одержали победу над вторыми сеяными канадкой(21) и китаянкой(23) со счетом 6:4, 6:4.Теннисистки играли 1 час 8 минут. За это время Людмила и Надежда выиграли четыре гейма на приеме и проиграли два на своей подаче. Навылет украинки не подавали и совершили четыре двойных ошибки против двух эйсов и одной двойной у соперниц.В четвертьфинале сестры Киченок встретятся с сильнейшими в противостоянии российско-украинской пары Анастасия Павлюченкова (70) (35) / Ольга Савчук с американо-канадским дуэтом Мелисса Лорд (0) / Кэрол Чао (278).