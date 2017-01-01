Стэнфорд. Цуренко стартовала с победы над Арруабарреной

Теннис. WTA. Premier - Bank of the West Classic. Стэнфорд (США). Хард. Призовой фонд $710.9000. Одиночный разряд. 28 участниц

В Стэнфорде (США) на турнире WTA Premier - Bank of the West Classic с призовым фондом $710.900 проходят матчи первого круга.32-я ракетка мира, 28-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, одержала победу над 25-летней испанкой, занимающей в мировом рейтинге 64-е место, со счетом 6:3, 6:3.Поединок продолжался 1 час 12 минут. Цуренко реализовала пять брейк-пойнтов из шести, Арруабаррена – два из трех. На счету Леси три эйса и две двойных ошибки, а ее соперница ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Это была третья победа украинки в трех встречах с испанкой.Соперницей Цуренко во втором круге станет либо россиянка Мария Шарапова (WC), либо американка Дженнифер Брэйди.Леся Цуренко (Украина, 7) - Лара Арруабаррена (Испания) — 6:3, 6:3