Кицбюэль. Долгополов на старте проиграл Беллуччи

В Кицбюэле (Австрия) на турнире ATP250 - Generali Open с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
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