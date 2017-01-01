Кицбюэль. Долгополов на старте проиграл Беллуччи

Теннис. АТП250 - Generali Open. Кицбюэль (Австриярия). Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников

В Кицбюэле (Австрия) на турнире ATP250 - Generali Open с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.70-я ракетка мира, 28-летний украинецне смог остановить 29-летнего бразильца, занимающего в мировом рейтинге 80-е место. Поединок продолжался 1 час 56 минут и завершился в пользу бразильца со счетом 6:2, 5:7, 6:4.За игру Долгополов реализовал два брейк-пойнта из семи, Беллуччи – четыре из 12-ти. На счету Александра пять эйсов и столько же двойных ошибок, а его соперник девять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Украинец остается лидером в их противостоянии – 3:1.Заметим, что Долгополов был единственным украинцем на турнире в Кицбюэле.За выход в четвертьфинал турнира Беллуччи сыграет с победителем немецкого дерби Ян-Леннард Штруфф (6) — Томми Хаас (WC).Томас Беллуччи (Бразилия) — Александр Долгополов (Украина) – 6:2, 5:7, 6:4Жоау Соуза (Португалия) — Михаил Южный (Россия, LD) – 6:7(4), 7:5, 6:3Душан Лайович (Сербия) — Максимильян Мартерер (Германия, Q) – 7:5, 7:6(4)Милян Зекич (Сербия, Q) — Андрей Кузнецов (Россия) – 7:6(4), 7:6(6)