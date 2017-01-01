Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 31 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.
12:19 Рейтинг ATP. Долгополов потерял три позиции, Марченко 22, Стаховский на две поднялся 36 | Теннис
12:04 Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Козлова поднялась на десять позиций 41 | Теннис
11:29 Всемирные игры-2017. Сборная Украины завоевала 25 медалей и заняла пятое общекомандное место 95 | Другие виды спорта / Главные новости спорта
10:21 Сборная Украины завоевала 9 медалей на ЧМ по водным видам спорта и заняла 18-е место 123 | Водные виды спорта / Главные новости спорта
10:02 Михаил Романчук – серебряный призер ЧМ в плавании на 1500 м вольным стилем 99 | Плавание / Главные новости спорта
17:53 Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Венгрии 943 | Формула-1 / Главные новости спорта
17:17 Павел Крепостняк – победитель ЧЕ в стрельбе из стандартного пистолета среди юниоров 386 | Стрельба / Главные новости спорта
17:07 Павел Коростылев завоевал два золота на ЧЕ в стрельбе из стандартного пистолета 393 | Стрельба / Главные новости спорта
16:15 Фабио Фоньини – победитель турнира ATP в Гштааде 308 | Теннис
15:51 BoxRec подтверждает реванш Кличко - Джошуа на 11 ноября в Лас-Вегасе 384 | Бокс
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