Рейтинг ATP. Долгополов потерял три позиции, Марченко 22, Стаховский на две поднялся

Сегодня, 12:19 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 31 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который потерял три позиции и теперь занимает 70-е место.



Во второй сотне рейтинга два украинца. На два пункта поднялся Сергей Стаховский (113-й). Илья Марченко потерял 22 позиции и опустился на 158-ю строчку.



В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Швейцарец Стэн Вавринка стал четвертой ракеткой мира, сместив на пятое место серба

Возглавляет рейтинге по-прежнему британец Энди Маррей, опережая испанца Рафаэля Надаля на 285 очков.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 31.07 2017 г.:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465

3 (3).

4 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5780

5 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5325

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5155

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 4065

8 (11). Александр Зверев (Германия) - 3150

9 (8). Кеи Нишикори (Япония) – 3140

10 (9). Милош Раонич (Канада) – 3310

…

70 (67). Александр Долгополов (Украина) – 691

113 (115). Сергей Стаховский (Украина) – 488

158 (136). Илья Марченко (Украина) – 407



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)





Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 31 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист, который потерял три позиции и теперь занимает 70-е место.Во второй сотне рейтинга два украинца. На два пункта поднялся(113-й).потерял 22 позиции и опустился на 158-ю строчку.В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Швейцарец Стэн Вавринка стал четвертой ракеткой мира, сместив на пятое место серба Новака Джоковича . Немец Александр Зверев стал восьмой ракеткой мира, поднявшись с одиннадцатого места. По одной позиции потеряли японец Кеи Нишикори (9-й) и канадец Милош Раонич (10).Возглавляет рейтинге по-прежнему британец Энди Маррей, опережая испанца Рафаэля Надаля на 285 очков.1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 74653 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 65454 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) – 57805 (4). Новак Джокович (Сербия) — 53256 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 51557 (7). Доминик Тим (Австрия) – 40658 (11). Александр Зверев (Германия) - 31509 (8). Кеи Нишикори (Япония) – 314010 (9). Милош Раонич (Канада) – 331070 (67). Александр Долгополов (Украина) – 691113 (115). Сергей Стаховский (Украина) – 488158 (136). Илья Марченко (Украина) – 407