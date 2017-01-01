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Рейтинг ATP. Долгополов потерял три позиции, Марченко 22, Стаховский на две поднялся

Рейтинг ATP. Долгополов потерял три позиции, Марченко 22, Стаховский на две поднялся

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 31 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который потерял три позиции и теперь занимает 70-е место.
 
Во второй сотне рейтинга два украинца. На два пункта поднялся Сергей Стаховский (113-й). Илья Марченко потерял 22 позиции и опустился на 158-ю строчку.

В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Швейцарец Стэн Вавринка стал четвертой ракеткой мира, сместив на пятое место серба Новака Джоковича. Немец Александр Зверев стал восьмой ракеткой мира, поднявшись с одиннадцатого места. По одной позиции потеряли японец Кеи Нишикори (9-й) и канадец Милош Раонич (10).
Возглавляет рейтинге по-прежнему британец Энди Маррей, опережая испанца Рафаэля Надаля на 285 очков.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 31.07 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  7465
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6545
4 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5780
5 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5325
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5155
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 4065
8 (11). Александр Зверев (Германия) - 3150
9 (8). Кеи Нишикори (Япония) – 3140
10 (9). Милош Раонич (Канада) – 3310

70 (67). Александр Долгополов (Украина) – 691
113 (115). Сергей Стаховский (Украина) –  488
158 (136). Илья Марченко (Украина) – 407

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)


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