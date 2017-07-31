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Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Козлова поднялась на десять позиций

Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Козлова поднялась на десять позиций

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 31 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации две украинские теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира. Одну позицию потеряла Леся Цуренко (32-я).

Места во второй сотне рейтинга  занимают также две украинки. На один пункт опустилась Катерина Бондаренко (111-я), на десять поднялась Катерина Козлова (117).

В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг чешка Каролина Плишкова, опережая ближайшую преследовательницу румынку Симону Халеп на 981 очко. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира полька Агнешка Радваньска.  
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 31.07.2017г.:
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) – 6751 очко
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5770
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 5626
4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4991
5 (5). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 4935
6 (6). Каролин Возняцки (Дания) – 4860
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) – 4665
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 4410
9 (9). Винус Уильямс (США) - 4052
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) – 3940

32 (31). Леся Цуренко (Украина) – 1543
111 (110). Катерина Бондаренко (Украина) –  530
117 (127). Катерина Козлова (Украина) – 461

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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