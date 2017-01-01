Бостад. Козлова проиграла Возняцки в 1/4 финала

Теннис. WTA International . Ericsson Open . Бостад (Швеция). Грунт. Призовой фонд $250.000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Бостаде (Швеция) на турнире WTA International - Ericsson Open с призовым фондом $250.000 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Прошедшая через квалификацию 23-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 124-е место, проиграла седьмой ракетке мира, 27-летней датчанке, посеянной под первым номером. Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился в пользу датчанки со счетом 6:3, 6:1.По ходу встречи теннисистки имели по шесть брейк-пойнтов, из которых Козлова реализовала один, а Возняцки – пять. Катерина ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче, а Каролин выполнила один эйс и допустила две двойных ошибки. Между собой теннисистки играли впервые.Козлова покидает турнир, заработав 60 рейтинговых очков и $21.400 призовых.Соперницей Возняцки в полуфинале станет победительница матча Элисе Мертенс (Бельгия) — Александра Крунич (Сербия).Каролин Возняцки (Дания, 1) — Катерина Козлова (Украина, Q) – 6:3, 6:1