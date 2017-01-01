Бостад. Катерина Козлова вышла в 1/4 финала и другие результаты

Теннис. WTA International . Ericsson Open . Бостад (Швеция). Грунт. Призовой фонд $250.000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Бостаде (Швеция) на турнире WTA International - Ericsson Open с призовым фондом $250.000 завершились матчи второго круга.Прошедшая через квалификацию 23-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 124-е место, нанесла поражение 50-й ракетке мира, 27-летней немкесо счетом 6:3, 6:3.Поединок длился 1 час 17 минут. Козлова реализовала шесть брейк-пойнтов из 13-ти, Бартель – три из шести. Навылет соперницы не подавали, при этом Катерина допустила одну двойную ошибку, а Мона – четыре. Теперь в их противостоянии украинка лидирует со счетом 2:0.Соперница Козловой в четвертьфинале будет первая сеяная датчанка Каролин Возняцки, которая переиграла в трех сетах швейцарку Викторию Голубич – 6:2, 2:6, 6:4.Ранее Козлова и Возняцки не встречались.Катерина Козлова (Украина, Q) — Мона Бартель (Германия) – 6:3, 6:3Каролина Возняцки (Дания, 1) — Виктория Голубич (Швейцария) – 6:2, 2:6, 6:4Барбора Крейчикова (Чехия, Q) — Кики Бертенс (Нидерланды, 6) – отказКаролин Гарсия (Франция, 3) — Сара Эррани (Италия) – 6:1, 6:0Элисе Мертенс (Бельгия) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 5) – 6:3, 6:7(2), 7:5Александра Крунич (Сербия) — Виктория Томова (Болгария, LL) – 7:5, 6:4Катержина Синякова (Чехия, 7) — Аранта Рус (Нидерланды, Q) – 7:6(3), 6:4Анастасия Севастова (Латвия, 2) — Елизавета Куличкова (Россия, WC) – 6:2, 6:3