Последние новости спорта

22:51 ЕЮОФ. Денис Баранов – серебряный призер в беге на 400 м 100 | Легкая атлетика / Главные новости спорта / Европейские игры

22:21 Сборная Украины – 16-я в командном зачете после 13 дней на ЧМ по водным видам спорта 104 | Водные виды спорта / Плавание

21:55 Сборная Украины по фехтованию – седьмая на ЧМ в Лейпциге 99 | Фехтование

20:45 Новак Джокович пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы 104 | Теннис

20:35 Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах – чемпион мира; украинки – десятые 110 | Фехтование

19:37 Майкл Фелпс проиграл заплыв на 100-метровке белой акуле 179 | Плавание

19:15 Владимир Кличко: Мне нравится рассчитанный риск 249 | Бокс

19:07 Украинские шпажистки – десятые на ЧМ в командном турнире 227 | Фехтование

16:52 Украинские рапиристы - девятые на ЧМ в командном турнире 236 | Фехтование