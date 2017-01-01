Гштаад. Долгополов потерпел поражение в первом круге

Вчера, 16:33 198 | Теннис

В Гштааде (Швейцария) на турнире ATP250 - J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



67-я ракетка мира, 28-летний украинец Александр Долгополов не смог преодолеть барьер первого круга, проиграв в трех сетах 23-летнему бразильцу Тьяго Монрейро, занимающему в мировом рейтинге 114-е место. Двцухчасовой противостояние завершилось в пользу бразильца со счетом 6:7(5), 6:3, 3:6. Между собой теннисисты встречались впервые.



За выход в четвертьфинал турнира Монтейро сыграет против победителя матча Робин Хаасе (Нидерланды, 6) - Ренсо Оливо (Аргентина).



Теннис. АТП250 - J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad. Гштаад (Швейцария). Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников

Первый круг

Тьяго Монтейро (Бразилия) — Александр Долгополов (Украина) - 6:7(5), 6:3, 3:6

Норберт Гомбош (Словакия) — Таро Дэниэл (Япония) – 7:6, 6:2

Янник Ханфман (Германия, Q) — Факундо Багнис (Аргентина, LD – 6:2, 6:1

Денис Истомин (Узбекистан) — Лоренцо Джустино (Италия, Q) – 6:3, 6:2

Глеб Сахаров (Франция, Q) — Антуан Белье (Швейцария, WC) – 6:3, 7:6

Жоау Соуза (Португалия, 8) — Сантьяго Хиральдо (Колумбия) – 6:3, 6:3

Раду Албот (Молдавия) - Михаил Южный (Россия) — 4:6, 7:6(6), 7:5



В Гштааде (Швейцария) на турнире ATP250 - J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.67-я ракетка мира, 28-летний украинец Александр Долгополов не смог преодолеть барьер первого круга, проиграв в трех сетах 23-летнему бразильцу Тьяго Монрейро, занимающему в мировом рейтинге 114-е место. Двцухчасовой противостояние завершилось в пользу бразильца со счетом 6:7(5), 6:3, 3:6. Между собой теннисисты встречались впервые.За выход в четвертьфинал турнира Монтейро сыграет против победителя матча Робин Хаасе (Нидерланды, 6) - Ренсо Оливо (Аргентина).Тьяго Монтейро (Бразилия) — Александр Долгополов (Украина) - 6:7(5), 6:3, 3:6Норберт Гомбош (Словакия) — Таро Дэниэл (Япония) – 7:6, 6:2Янник Ханфман (Германия, Q) — Факундо Багнис (Аргентина, LD – 6:2, 6:1Денис Истомин (Узбекистан) — Лоренцо Джустино (Италия, Q) – 6:3, 6:2Глеб Сахаров (Франция, Q) — Антуан Белье (Швейцария, WC) – 6:3, 7:6Жоау Соуза (Португалия, 8) — Сантьяго Хиральдо (Колумбия) – 6:3, 6:3Раду Албот (Молдавия) - Михаил Южный (Россия) — 4:6, 7:6(6), 7:5