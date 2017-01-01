Гштаад. Долгополов потерпел поражение в первом круге

В Гштааде (Швейцария) на турнире ATP250 - J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
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