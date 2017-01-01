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Гштаад. Долгополов потерпел поражение в первом круге

Гштаад. Долгополов потерпел поражение в первом круге

В Гштааде (Швейцария) на турнире ATP250  - J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

67-я ракетка мира, 28-летний украинец Александр Долгополов не смог преодолеть барьер первого круга, проиграв в трех сетах 23-летнему бразильцу Тьяго Монрейро, занимающему в мировом  рейтинге 114-е место. Двцухчасовой противостояние завершилось в пользу бразильца со счетом 6:7(5), 6:3, 3:6. Между собой теннисисты встречались впервые.

За выход в четвертьфинал турнира Монтейро сыграет против победителя матча Робин Хаасе (Нидерланды, 6) - Ренсо Оливо (Аргентина).

Теннис. АТП250 - J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad. Гштаад (Швейцария).  Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников
Первый круг
Тьяго Монтейро (Бразилия) — Александр Долгополов (Украина) - 6:7(5), 6:3, 3:6
Норберт Гомбош (Словакия) — Таро Дэниэл (Япония) – 7:6, 6:2
Янник Ханфман (Германия, Q) — Факундо Багнис (Аргентина, LD – 6:2, 6:1
Денис Истомин (Узбекистан) — Лоренцо Джустино (Италия, Q) – 6:3, 6:2
Глеб Сахаров (Франция, Q) — Антуан Белье (Швейцария, WC) – 6:3, 7:6
Жоау Соуза (Португалия, 8) — Сантьяго Хиральдо (Колумбия) – 6:3, 6:3
Раду Албот (Молдавия) - Михаил Южный (Россия) — 4:6, 7:6(6), 7:5

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