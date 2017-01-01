Катерина Козлова вышла во второй круг на турнире WTA в Бостаде

Вчера, 15:17 197 | Теннис

В Бостаде (Швеция) на турнире WTA International - Ericsson Open с призовым фондом $250.000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



124-я ракетка мира, 23-летняя украинка Катерина Козлова, прошедшая через квалификацию, переиграла в трех сетах обладательницу wild card, местную 18-летнюю теннисистку Мирьям Бьёрклунд, занимающую в рейтинге WTA 944-ю строчку, со счетом 3:6, 6:2, 7:6(4).



Поединок продолжался 2 часа 15 минут. Козлова реализовала восемь брейк-пойнтоа из 20-ти, Бьёрклунд – семь из 13-ти. Катерина три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче против одного эйса и трех двойных ошибок у соперницы. Ранее теннисистки не встречались.



Соперница Козловой по второму кругу определится в матче Юханна Ларссон (Швеция, 9) - Мона Бартель (Германия).



Теннис. WTA International . Ericsson Open . Бостад (Швеция). Грунт. Призовой фонд $250.000. Одиночный разряд. 32 участницы

Первый круг

Катерина Козлова (Украина, Q) — Мирьям Бьёрклунд (Швеция, WC) – 3:6, 6:2, 7:6(4)

Анастасия Севастова (Латвия, 2) — Анна Блинкова (Россия) – 6:3, 6:1

Сара Эррани (Италия) — Тамара Корпач (Германия) – 7:6(11), 6:2

Карла Суарес-Наварро (Испания, 5) — Ясмине Паолини (Италия, LD) – 6:1, 6:0

Аранта Рус (Нидерланды, Q) — Патрисия-Мария Циг (Румыния) – 6:2, 6:3

Элисе Мертенс (Бельгия) — Ирина Бара (Румыния, Q) – 6:2, 4:6, 6:2

Александра Крунич (Сербия) — Корнелия Листер (Швеция, Q) – 6:1, 6:2



В Бостаде (Швеция) на турнире WTA International - Ericsson Open с призовым фондом $250.000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.124-я ракетка мира, 23-летняя украинка, прошедшая через квалификацию, переиграла в трех сетах обладательницу wild card, местную 18-летнюю теннисистку, занимающую в рейтинге WTA 944-ю строчку, со счетом 3:6, 6:2, 7:6(4).Поединок продолжался 2 часа 15 минут. Козлова реализовала восемь брейк-пойнтоа из 20-ти, Бьёрклунд – семь из 13-ти. Катерина три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче против одного эйса и трех двойных ошибок у соперницы. Ранее теннисистки не встречались.Соперница Козловой по второму кругу определится в матче Юханна Ларссон (Швеция, 9) - Мона Бартель (Германия).Катерина Козлова (Украина, Q) — Мирьям Бьёрклунд (Швеция, WC) – 3:6, 6:2, 7:6(4)Анастасия Севастова (Латвия, 2) — Анна Блинкова (Россия) – 6:3, 6:1Сара Эррани (Италия) — Тамара Корпач (Германия) – 7:6(11), 6:2Карла Суарес-Наварро (Испания, 5) — Ясмине Паолини (Италия, LD) – 6:1, 6:0Аранта Рус (Нидерланды, Q) — Патрисия-Мария Циг (Румыния) – 6:2, 6:3Элисе Мертенс (Бельгия) — Ирина Бара (Румыния, Q) – 6:2, 4:6, 6:2Александра Крунич (Сербия) — Корнелия Листер (Швеция, Q) – 6:1, 6:2