Катерина Козлова вышла в основную сетку турнира WTA в Бостаде

В Бостаде (Швеция) на турнире WTA International - Ericsson Open с призовым фондом $250.000 проходит квалификация.124-я ракетка мира, 23-летняя украинка, посеянная под первым номером, вышла в основную сетку турнира, одержав победу в финальном раунде квалификации над своей ровесницей из Турции(11), занимающей в рейтинге WTA 183-е место, со счетом 6:3, 6:1.Поединок длился 1 час 1 минуту. По ходу встречи у соперниц было по восемь брейк-пойнтов, из которых Катерина реализовала шесть, а Басак – два. Навылет Катерина не подавала и дважды ошиблась на подаче против двух эйсов и шести двойных ошибок у турчанки. Ранее теннисистки не встречались.Соперница Козловой по первому кругу основных соревнований станет известна, когда определяться все победители квалификации.