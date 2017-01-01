На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на 22 позиции, Стаховский на одну, Марченко потерял 24

Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на 22 позиции, Стаховский на одну, Марченко потерял 24

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 24 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который поднялся на 22 позиции и теперь занимает 67-е место.
 
Во второй сотне рейтинга два украинца. Одну позицию потерял Сергей Стаховский (115-й), но обошел Илью Марченко, который опустился со 112-го места на 136-е.

В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинге британец Энди Маррей, по-прежнему опережая испанца Рафаэля Надаля на 285 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира болгарин Григор Димитров.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 24.07 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  7465
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6545
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6325
5 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) – 6140
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5075
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 4030
8 (8). Кеи Нишикори (Япония) – 3740
9 (9). Милош Раонич (Канада) – 3310
10 (10). Григор Димитров (Болгария) – 3160

67 (89). Александр Долгополов (Украина) – 701
115 (114). Сергей Стаховский (Украина) –  486
136 (112). Илья Марченко (Украина) – 407

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рейтинг ATP. Федерер стал третьей ракеткой мира, Долгополов потерял пять позиций
Рейтинг ATP. Долгополов потерял 4 позиции, Стаховский сохранил 96-е место, Марченко поднялся на 3 пункта
Рейтинг ATP. Долгополов потерял одну позицию, Марченко – три, Стаховский поднялся на пять
Рейтинг ATP. Долгополов сохранил 62-е место, Марченко на одну позицию опустился, Стаховский на шесть поднялся
Рейтинг ATP. Стаховский вошел в Топ-100, Долгополов и Марченко ослабили позиции
Рейтинг ATP. Долгополов потерял одну позицию, Марченко на 12 поднялся
Рейтинг ATP. Долгополов потерял четыре позиции, Марченко и Стаховский остались на прежних -
Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский потеряли по одной позиции, Марченко - 19
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на 22 позиции, Стаховский на одну, Марченко потерял 24
Рейтинг WTA. Свитолина вернулась на пятое место
Джон Иснер – победитель турнира ATP в Ньюпорте
Рублев завоевал первый титул в карьере, победив Лоренци в финале турнира ATP в Хорватии
Ирина-Камелия Бегу – чемпионка турнира WTA в Бухаресте

Последние новости спорта

11:44 Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на 22 позиции, Стаховский на одну, Марченко потерял 24 27 | Теннис

11:31 Рейтинг WTA. Свитолина вернулась на пятое место 62 | Теннис

23:28 Джон Иснер – победитель турнира ATP в Ньюпорте 202 | Теннис

22:38 Рублев завоевал первый титул в карьере, победив Лоренци в финале турнира ATP в Хорватии 183 | Теннис

22:11 Сборная Украины – 12-я в командном зачете после 10 дней на ЧМ по водным видам спорта 172 | Водные виды спорта

21:42 Россиянин Жеребченко – чемпион мира по фехтованию на рапирах; Погребняк – 41-й 169 | Фехтование

21:23 Елена Кривицкая – бронзовый призер ЧМ по фехтованию на шпагах 244 | Фехтование / Главные новости спорта

20:54 «Тур де Франс». Грёневеген выиграл 21-й этап, Фрум победил в общем зачете; Гривко - 120-й (+Видео) 217 | Велоспорт / Главные новости спорта

20:12 Менеджер Уайлдера: Деонтей и Ортис — самые избегаемые боксеры в нашем весе 244 | Бокс

19:12 Ирина-Камелия Бегу – чемпионка турнира WTA в Бухаресте 270 | Теннис

Все новости

ФОТО

Мейвезеру пришлось стать на стул, чтобы сфотографироваться с Джошуа (Фото)

Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото)

Пресс-конференция Мейвезера и Макгрегора (Фото)

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

ВИДЕО

Летняя лига НБА. «Лейкерс» обыграл «Портленд» в финале. Лонзо Болл признан MVP (+Видео)

Теннисистки на Уимблдоне заставили сыграть с ними болельщика, дававшего советы (Видео)

Уимблдон. Видеообзор финала в миксте Маррей/Хингис — Континен/Уотсон

Артур Шпилька проиграл нокаутом Адаму Ковнацки (+Видео)

Мейвезер осыпал Макгрегора долларами на пресс-конференции (Видео)

Промо боя: Василий Ломаченко VS Мигель Марриага

Пресс-конференция Ломаченко vs Марриага: дуэль взглядов (Видео)





Топ-новости недели

Елена Кривицкая – бронзовый призер ЧМ по фехтованию на шпагах
«Тур де Франс». Грёневеген выиграл 21-й этап, Фрум победил в общем зачете; Гривко - 120-й (+Видео)
Ольга Харлан – чемпионка мира по фехтованию на саблях
Долгополов обыграл Кузнецова и стал первым финалистом турнира в Бостаде
Павел Коростылев - чемпион Европы в стрельбе из малокалиберного пистолета








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (332)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги