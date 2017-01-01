Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на 22 позиции, Стаховский на одну, Марченко потерял 24

Сегодня, 11:44 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 24 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который поднялся на 22 позиции и теперь занимает 67-е место.



Во второй сотне рейтинга два украинца. Одну позицию потерял Сергей Стаховский (115-й), но обошел Илью Марченко, который опустился со 112-го места на 136-е.



В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинге британец Энди Маррей, по-прежнему опережая испанца Рафаэля Надаля на 285 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира болгарин Григор Димитров.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 24.07 2017 г.:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465

3 (3).

4 (4).

5 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) – 6140

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5075

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 4030

8 (8). Кеи Нишикори (Япония) – 3740

9 (9). Милош Раонич (Канада) – 3310

10 (10). Григор Димитров (Болгария) – 3160

…

67 (89). Александр Долгополов (Украина) – 701

115 (114). Сергей Стаховский (Украина) – 486

136 (112). Илья Марченко (Украина) – 407



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 24 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который поднялся на 22 позиции и теперь занимает 67-е место.Во второй сотне рейтинга два украинца. Одну позицию потерял Сергей Стаховский (115-й), но обошел Илью Марченко, который опустился со 112-го места на 136-е.В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинге британец Энди Маррей, по-прежнему опережая испанца Рафаэля Надаля на 285 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира болгарин Григор Димитров.1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 74653 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 65454 (4). Новак Джокович (Сербия) — 63255 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) – 61406 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 50757 (7). Доминик Тим (Австрия) – 40308 (8). Кеи Нишикори (Япония) – 37409 (9). Милош Раонич (Канада) – 331010 (10). Григор Димитров (Болгария) – 316067 (89). Александр Долгополов (Украина) – 701115 (114). Сергей Стаховский (Украина) – 486136 (112). Илья Марченко (Украина) – 407