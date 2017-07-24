Рейтинг WTA. Свитолина вернулась на пятое место

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 24 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации две украинские теннисистки. Элина Свитолина вернулась на пятую строчку рейтинга, поднявшись на одну позицию. Леся Цуренко потеряла два пункта и теперь занимает 31-е место.Места во второй сотне рейтинга занимают две украинки. На три позиции поднялась Катерина Бондаренко (110-я), три потеряла Катерина Козлова (127).В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли перестановки. Испанка Гарбинье Мугуруса стала четвертой ракеткой мира. На одну позицию поднялась датчанка Каролин Возняцки (6-я), три пункта потеряла британка Йоханна Конта (7). Первую десятку сильнейших теннисисток мира по-прежнему замыкает полька Агнешка Радваньска.Лидером мирового рейтинга остается чешка Каролина Плишкова, опережая румынку Симону Халеп на 185 очков.1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) – 6855 очков2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 66703 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 59754 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 49905 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 49356 (7). Каролин Возняцки (Дания) – 47807 (4). Йоханна Конта (Великобритания) – 47508 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 45009 (9). Винус Уильямс (США) - 415710 (10). Агнешка Радваньска (Польша) – 398531 (29). Леся Цуренко (Украина) – 1543110 (113). Катерина Бондаренко (Украина) – 547127 (124). Катерина Козлова (Украина) – 461