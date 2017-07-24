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Рейтинг WTA. Свитолина вернулась на пятое место

Рейтинг WTA. Свитолина вернулась на пятое место

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 24 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации две украинские теннисистки. Элина Свитолина вернулась на пятую строчку рейтинга, поднявшись на одну позицию. Леся Цуренко потеряла два пункта и теперь занимает 31-е место.
 
Места во второй сотне рейтинга занимают две украинки. На три позиции поднялась Катерина Бондаренко (110-я), три потеряла Катерина Козлова (127).

В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли перестановки. Испанка Гарбинье Мугуруса стала четвертой ракеткой мира. На одну позицию поднялась датчанка Каролин Возняцки (6-я), три пункта потеряла британка Йоханна Конта (7). Первую десятку сильнейших теннисисток мира по-прежнему замыкает полька Агнешка Радваньска.
Лидером мирового рейтинга остается чешка Каролина Плишкова, опережая румынку Симону Халеп на 185 очков.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 24.07.2017г.:
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) – 6855 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6670
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 5975
4 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4990
5 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 4935
6 (7). Каролин Возняцки (Дания) – 4780
7 (4). Йоханна Конта (Великобритания) – 4750
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 4500
9 (9). Винус Уильямс (США) - 4157
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) – 3985

31 (29). Леся Цуренко (Украина) – 1543
110 (113). Катерина Бондаренко (Украина) –  547
127 (124). Катерина Козлова (Украина) – 461

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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