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Джон Иснер – победитель турнира ATP в Ньюпорте

Джон Иснер – победитель турнира ATP в Ньюпорте

В Ньюпорте (США) на турнире ATP250 с призовым фондом $536.625 в одиночном разряде состоялся финальный матч. 

21-я ракетка мира, 32-летний американец Джон Иснер, посеянный под первым номером, одержал победу над прошедшим через квалификацию 29-летним австралийцем Мэттью Эбденом, занимающим в мировом рейтинге 249-ю позицию, со счетом 6:3,  7:6(4).

Теннисисты играли 1 час 14 минут. Иснер реализовал свой единственный брейк-пойнт и не позволил сопернику заработать ни одного брек-пойнта. Джон выполнил 17 эйсов и избежал ошибок на подаче, а Эбден семь раз подал навылет и допустил четыре двойных ошибки. Теперь в их личном противостоянии американец лидирует со счетом 3:0.

Иснер завоевал первый титул в сезоне и одиннадцатый в карьере и получит 250 очков в зачет рейтинга ATP, а также $95.495 призовых.

Теннис. АТП250. Ньюпорт (США). Трава. Призовой фонд $536.625. Одиночный разряд. 28 участников
Финал
Джон Иснер (США, 1) — Мэттью Эбден (Австралия, Q) – 6:3, 7:6(4)
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