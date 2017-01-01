Джон Иснер – победитель турнира ATP в Ньюпорте

Теннис. АТП250. Ньюпорт (США). Трава. Призовой фонд $536.625. Одиночный разряд. 28 участников

В Ньюпорте (США) на турнире ATP250 с призовым фондом $536.625 в одиночном разряде состоялся финальный матч.21-я ракетка мира, 32-летний американец, посеянный под первым номером, одержал победу над прошедшим через квалификацию 29-летним австралийцем Мэттью Эбденом, занимающим в мировом рейтинге 249-ю позицию, со счетом 6:3, 7:6(4).Теннисисты играли 1 час 14 минут. Иснер реализовал свой единственный брейк-пойнт и не позволил сопернику заработать ни одного брек-пойнта. Джон выполнил 17 эйсов и избежал ошибок на подаче, а Эбден семь раз подал навылет и допустил четыре двойных ошибки. Теперь в их личном противостоянии американец лидирует со счетом 3:0.Иснер завоевал первый титул в сезоне и одиннадцатый в карьере и получит 250 очков в зачет рейтинга ATP, а также $95.495 призовых.ФиналДжон Иснер (США, 1) — Мэттью Эбден (Австралия, Q) – 6:3, 7:6(4)