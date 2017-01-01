Рублев завоевал первый титул в карьере, победив Лоренци в финале турнира ATP в Хорватии

Теннис. АТП250. - Plava Laguna Croatia Open Umag. Умаг (Хорватия). Грунт. Призовой фонд $538.125. Одиночный разряд. 28 участников

В Умаге (Хорватия) на турнире ATP250 - Plava Laguna Croatia Open Umag с призовым фондом $538.125 в одиночном разряде состоялся финальный матч.19-летний россиянин, пробившийся в основную сетку турнира, как lucky loser, и занимающий в рейтинге ATP 74-е место, нанес поражение 34-й ракетке мира, 35-летнему итальянцу Паоло Лоренци (4) со счетом 6:4, 6:2.Поединок продолжался 1 час 16 минут. Рублев сделал четыре брейка и не удержал одну свою подачу. Оба соперника выполнили по два эйса, при этом россиянин избежал ошибок на подаче, а итальянец совершил четыре двойных ошибки. Ранее теннисисты не встречались.Рублев завоевал первый титул в карьере и за свой успех получит 250 рейтинговых очков и $98.115 призовых.Андрей Рублёв (Россия, LL) — Паоло Лоренци (Италия, 4) – 6:4, 6:2