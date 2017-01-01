На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рублев завоевал первый титул в карьере, победив Лоренци в финале турнира ATP в Хорватии
Рублев завоевал первый титул в карьере, победив Лоренци в финале турнира ATP в ХорватииВ Умаге (Хорватия) на турнире ATP250  - Plava Laguna Croatia Open Umag с призовым фондом $538.125 в одиночном разряде состоялся финальный матч. 

19-летний россиянин Андрей Рублев, пробившийся в основную сетку турнира, как lucky loser, и занимающий в рейтинге ATP 74-е место, нанес поражение 34-й ракетке мира, 35-летнему итальянцу Паоло Лоренци (4) со счетом 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 16 минут. Рублев сделал четыре брейка и не удержал одну свою подачу. Оба соперника выполнили по два эйса, при этом россиянин избежал ошибок на подаче, а итальянец совершил четыре двойных ошибки. Ранее теннисисты не встречались.

Рублев завоевал первый титул в карьере и за свой успех получит 250 рейтинговых очков и $98.115 призовых.

Теннис. АТП250. - Plava Laguna Croatia Open Umag. Умаг (Хорватия). Грунт. Призовой фонд $538.125. Одиночный разряд. 28 участников
Финал
Андрей Рублёв (Россия, LL) — Паоло Лоренци (Италия, 4) – 6:4, 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Будапешт. Стаховский не пробился в ¼ финала и другие результаты
Долгополов победил Нишикори в финале турнира в Буэнос-Айресе
Куэвас победил Робредо в финале турнира в Умаге
Томми Робредо выиграл турнир АТР в Умаге
Умаг. Долгополов на старте проиграл Бедене
Чилич выиграл домашний турнир в Умаге
Умаг. Вердаско проиграл Гранольерсу в полуфинале
Испанец Ферреро стал обладателем титула на турнире в Хорватии
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Джон Иснер – победитель турнира ATP в Ньюпорте
Рублев завоевал первый титул в карьере, победив Лоренци в финале турнира ATP в Хорватии
Ирина-Камелия Бегу – чемпионка турнира WTA в Бухаресте
Долгополов уступил Ферреру в финале турнира ATP в Бостаде
Кики Бертенс завоевала титул на турнире WTA в Гштааде

Последние новости спорта

23:28 Джон Иснер – победитель турнира ATP в Ньюпорте 94 | Теннис

22:38 Рублев завоевал первый титул в карьере, победив Лоренци в финале турнира ATP в Хорватии 106 | Теннис

22:11 Сборная Украины – 12-я в командном зачете после 10 дней на ЧМ по водным видам спорта 114 | Водные виды спорта

21:42 Россиянин Жеребченко – чемпион мира по фехтованию на рапирах; Погребняк – 41-й 99 | Фехтование

21:23 Елена Кривицкая – бронзовый призер ЧМ по фехтованию на шпагах 124 | Фехтование / Главные новости спорта

20:54 «Тур де Франс». Грёневеген выиграл 21-й этап, Фрум победил в общем зачете; Гривко - 120-й (+Видео) 150 | Велоспорт / Главные новости спорта

20:12 Менеджер Уайлдера: Деонтей и Ортис — самые избегаемые боксеры в нашем весе 163 | Бокс

19:12 Ирина-Камелия Бегу – чемпионка турнира WTA в Бухаресте 191 | Теннис

18:32 Елена Кривицкая – в полуфинале ЧМ по фехтованию 212 | Фехтование

16:39 Долгополов уступил Ферреру в финале турнира ATP в Бостаде 228 | Теннис

Все новости

ФОТО

Мейвезеру пришлось стать на стул, чтобы сфотографироваться с Джошуа (Фото)

Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото)

Пресс-конференция Мейвезера и Макгрегора (Фото)

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

ВИДЕО

Летняя лига НБА. «Лейкерс» обыграл «Портленд» в финале. Лонзо Болл признан MVP (+Видео)

Теннисистки на Уимблдоне заставили сыграть с ними болельщика, дававшего советы (Видео)

Уимблдон. Видеообзор финала в миксте Маррей/Хингис — Континен/Уотсон

Артур Шпилька проиграл нокаутом Адаму Ковнацки (+Видео)

Мейвезер осыпал Макгрегора долларами на пресс-конференции (Видео)

Промо боя: Василий Ломаченко VS Мигель Марриага

Пресс-конференция Ломаченко vs Марриага: дуэль взглядов (Видео)





Топ-новости недели

Елена Кривицкая – бронзовый призер ЧМ по фехтованию на шпагах
«Тур де Франс». Грёневеген выиграл 21-й этап, Фрум победил в общем зачете; Гривко - 120-й (+Видео)
Ольга Харлан – чемпионка мира по фехтованию на саблях
Долгополов обыграл Кузнецова и стал первым финалистом турнира в Бостаде
Павел Коростылев - чемпион Европы в стрельбе из малокалиберного пистолета








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (330)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги