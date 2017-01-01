В Бостаде (Швеция) на турнире ATP250 - SkiStar Swedish Open с призовым фондом $538.125 в одиночном разряде состоялся финальный матч.
19:12 Ирина-Камелия Бегу – чемпионка турнира WTA в Бухаресте 31 | Теннис
18:32 Елена Кривицкая – в полуфинале ЧМ по фехтованию 104 | Фехтование
16:39 Долгополов уступил Ферреру в финале турнира ATP в Бостаде 138 | Теннис
15:24 Кики Бертенс завоевала титул на турнире WTA в Гштааде 154 | Теннис
12:03 Все украинцы преодолели квалификацию чемпионата Европы по современному пятиборью 197 | Многоборье
11:41 Белоруска Прокопенко – чемпионка Европы по современному пятиборью; Батрак – 29-я 181 | Многоборье
11:01 Ломаченко: Готовился к Салидо, но готов и к Марриаге 225 | Бокс
10:33 Ломаченко: Я готов сразиться с Ригондо 282 | Бокс
21:46 Максим Долгов – пятый в прыжках в воду с вышки на ЧМ в Венгрии 828 | Прыжки в воду
21:24 Итальянец Пиццо – чемпион мира в личной шпаге; Никишин – 11-й 880 | Фехтование
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