Долгополов уступил Ферреру в финале турнира ATP в Бостаде

Теннис. АТП250. kiStar Swedish Open. Бостад (Швеция). Грунт. Призовой фонд $538.125. Одиночный разряд. 28 участников

В Бостаде (Швеция) на турнире ATP250 - SkiStar Swedish Open с призовым фондом $538.125 в одиночном разряде состоялся финальный матч.28-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 89-е место, уступил 46-й ракетке мира, 35-летнему испанцу(8). Поединок длился 1 час 26 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу испанца.Долгополов реализовал один брейк-пойнт из пяти, Феррер – три из восьми. Оба соперника на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Александр выполнил четыре эйса, а Давид – три. Отметим, что только с третьего матчбола Ферреру удалось завершить в свою пользу вторую партию и матч в целом. Теперь счет их личных встреч стал 10:4 в пользу испанца.Для Феррера этот титул стал первым в сезоне и 27-м в карьере и принес ему 250 рейтинговых очков и $98.115 призовых.Долгополов, как финалист, получит 150 очков в зачет рейтинга ATP и $51.675 призовых.Давид Феррер (Испания, 8) — Александр Долгополов (Украина) – 6:4, 6:4