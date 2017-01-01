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Долгополов уступил Ферреру в финале турнира ATP в Бостаде

Долгополов уступил Ферреру в финале турнира ATP в Бостаде

В Бостаде (Швеция) на турнире ATP250 - SkiStar Swedish Open с призовым фондом $538.125 в одиночном разряде состоялся финальный матч. 

28-летний украинец Александр Долгополов, занимающий в мировом рейтинге 89-е место, уступил 46-й ракетке мира, 35-летнему испанцу Давиду Ферреру (8). Поединок длился 1 час  26 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу испанца. 

Долгополов реализовал один брейк-пойнт из пяти, Феррер – три из восьми. Оба соперника на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Александр выполнил четыре эйса, а Давид – три. Отметим, что только с третьего матчбола Ферреру удалось завершить в свою пользу вторую партию и матч в целом. Теперь счет их личных встреч стал 10:4 в пользу испанца.

Для Феррера этот титул стал первым в сезоне и 27-м в карьере и принес ему 250 рейтинговых очков и $98.115 призовых.

Долгополов, как финалист, получит 150 очков в зачет рейтинга ATP и $51.675 призовых.

Теннис. АТП250. kiStar Swedish Open. Бостад (Швеция).  Грунт. Призовой фонд $538.125. Одиночный разряд. 28 участников
Финал
Давид Феррер (Испания, 8) — Александр Долгополов (Украина) – 6:4, 6:4

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