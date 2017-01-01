Кики Бертенс завоевала титул на турнире WTA в Гштааде

В Гштааде (Швейцария) на турнире WTA International призовым фондом $226.750 состоялся финальный матч.25-летняя голландка(2), занимающая в мировом рейтинге 35-е место, обыграла 32-ю ракетку мира, 21-летнюю эстонку(3) со счетом 6:4, 3:6, 3:1.Теннисистки играли 1 час 52 минуты. Бертенс выиграла пять геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. На ее счету шесть эйсов и три двойных ошибки, а Контавейт навылет не подала ни разу и один раз ошиблась на подаче. Благодаря победе голландка сумела сравнять счет по личным встречам с эстонкой – 1:1.Для Бертенс это второй титул в сезоне и четвертый в карьере, За победу в Гштааде она получит 280 рейтинговых очков и $43.000 призовых.