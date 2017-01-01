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Долгополов обыграл Кузнецова и стал первым финалистом турнира в Бостаде

Долгополов обыграл Кузнецова и стал первым финалистом турнира в Бостаде

В Бостаде (Швеция) на турнире ATP250  - SkiStar Swedish Open с призовым фондом $538.125 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч. 

28-летний украинец Александр Долгополов, занимающий в мировом рейтинге 89-е место, нанес поражение 88-му номеру рейтинга, 26-летнему россиянину Андрею Кузнецову со счетом 6:3, 6:2.

За 1 час 4 минуты, проведенных на корте, Долгополов взял три подачи Кузнецова и отыграл все пять его брейк-пойнтов. Александр восемь раз подал навылет и допустил четыре двойных ошибки, а его соперник выполнил пять эйсов при одной двойной. Между собой теннисисты играли впервые.

В финале Долгополову предстоит встретиться с победителем испанского дерби Давид Феррер (8) —Фернандо Вердаско (6).

Теннис. АТП250. kiStar Swedish Open. Бостад (Швеция).  Грунт. Призовой фонд $538.125. Одиночный разряд. 28 участников
½  финала
Александр Долгополов (Украина) - Андрей Кузнецов (Россия) — 6:3, 6:2
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