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Долгополов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Бостаде

Долгополов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Бостаде

В Бостаде (Швеция) на турнире ATP250  - SkiStar Swedish Open с призовым фондом $538.125 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

28-летний украинец Александр Долгополов, занимающий в мировом рейтинге 89-е место, нанес поражение 56-й ракетке мира, 32-летнему аргентинцу Орасио Себальосу, посеянному под девятым номером, со счетом 6:4, 6:4.

За 1 час 28 минут, проведенных на корте, Долгополов сделал четыре брейка и упустил две своих подачи. На счету Александра пять эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Себальос 14 раз подал навылет и также избежал ошибок на подаче. Благодаря этой победе украинец сравнял счет по личным встречам с аргентинцем – 2:2.
 
За выход в полуфинал турнира Долгополов сразится с россиянином Кареном Хачановым (5), который обыграл Эрнеста Гулбиса (SR) из Латвии - 4:6, 7:6(5), 6:3.

Теннис. АТП250. kiStar Swedish Open. Бостад (Швеция).  Грунт.. Призовой фонд $538.125. Одиночный разряд. 28 участников
Второй круг
Александр Долгополов (Украина) - Орасио Себальос (Аргентина, 9) -
Карен Хачанов (Россия, 5) — Эрнест Гулбис (Латвия, SR) – 4:6, 7:6(5), 6:3
Диего Шварцман (Аргентина, 7) — Ренсо Оливо (Аргентина) – 6:4, 6:1
Андрей Кузнецов (Россия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 1) – 4:6, 7:6, 3:0 отказ
Генри Лааксонен (Швейцария) — Пабло Куэвас (Уругвай, 3) – 6:4, 6:3
Давид Феррер (Испания, 8) — Дастин Браун (Германия) – 6:2, 6:3
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