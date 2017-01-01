Призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису в 2017 году составит $50,4 млн.
18:24 US Open стал первым теннисным турниром с призовым фондом более $50 млн 30 | Теннис
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17:34 Два украинских шпажиста из трех преодолели квалификацию ЧМ в Германии 112 | Фехтование
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15:50 Федерер: Надеюсь, что первой ракеткой мира стану я, а не Надаль 94 | Теннис
15:32 Илья Марченко не прошел во второй круг в парном разряде на турнире ATP в Ньюпорте 121 | Теннис
14:18 Анна Волошина - бронзовый призер ЧМ в произвольной программе соло 180 | Синхронное плавание / Главные новости спорта
12:54 Американка Твичел – чемпионка мира в плавании на 5 км; Панчишко – 23-я 189 | Плавание
12:20 Стиверн не дает Ортису «зеленый свет» на бой с Уайлдером 421 | Бокс
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