US Open стал первым теннисным турниром с призовым фондом более $50 млн

Сегодня, 18:24 0 | Теннис

Призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису в 2017 году составит $50,4 млн.



Победители мужского и женского турниров в одиночном разряде получат по $3,7 млн.



Общий призовой фонд четвертого в сезоне турнира серии «Большого шлема» увеличился на 9% ($4 млн) по сравнению с прошлым годом. Открытый чемпионат США стал первым теннисным турниром, чей призовой фонд превысил $50 млн.



В прошлом году победителями турнира в одиночном разряде стали швейцарец Стэн Вавринка и немка Анжелика Кербер.



Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису в 2017 году составит $50,4 млн.Победители мужского и женского турниров в одиночном разряде получат по $3,7 млн.Общий призовой фонд четвертого в сезоне турнира серии «Большого шлема» увеличился на 9% ($4 млн) по сравнению с прошлым годом. Открытый чемпионат США стал первым теннисным турниром, чей призовой фонд превысил $50 млн.В прошлом году победителями турнира в одиночном разряде стали швейцарец Стэн Вавринка и немка Анжелика Кербер.Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 28 августа по 10 сентября.

По материалам: ТАСС