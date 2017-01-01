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18:24 US Open стал первым теннисным турниром с призовым фондом более $50 млн 30 | Теннис

18:13 Пол Пирс: С этим составом «Кливленд» не способен победить «Голден Стэйт» 41 | Баскетбол

17:34 Два украинских шпажиста из трех преодолели квалификацию ЧМ в Германии 113 | Фехтование

16:54 Колодий и Кваша - в полуфинале ЧМ в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина 71 | Прыжки в воду

16:14 Даниил Фильченко - чемпион мира по водным лыжам 148 | Другие виды спорта / Главные новости спорта

15:50 Федерер: Надеюсь, что первой ракеткой мира стану я, а не Надаль 95 | Теннис

15:32 Илья Марченко не прошел во второй круг в парном разряде на турнире ATP в Ньюпорте 122 | Теннис

14:18 Анна Волошина - бронзовый призер ЧМ в произвольной программе соло 180 | Синхронное плавание / Главные новости спорта

12:54 Американка Твичел – чемпионка мира в плавании на 5 км; Панчишко – 23-я 189 | Плавание