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Федерер: Надеюсь, что первой ракеткой мира стану я, а не Надаль

Федерер: Надеюсь, что первой ракеткой мира стану я, а не Надаль

Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от борьбы за лидерство в рейтинге АТР по итогам сезона. После победы на Уимблдоне 35-летний уроженец Базеля поднялся на третью строчку мужской табели о рангах.

«Я думаю, что за звание первой ракетки мира будут бороться три-четыре игрока, или же мы с Рафой вдвоём, — приводит слова Федерера Tennis World. - Я всё-таки надеюсь, что первым стану я, а не Надаль, потому что первое место очень много значит для меня. Сейчас я играю ради титулов, но если удачные выступления позволяют мне высоко находиться в рейтинге, то нельзя не задуматься и о борьбе за первое место».

На данный момент в рейтинге ATP Федерер уступает второй ракетке мира Надалю 920 очков и лидеру рейтинга британцу Энди Маррею – 1205.
По материалам: Чемпионат.com
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