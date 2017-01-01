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Долгополов стартовал с победы на турнире ATP в Швеции

Долгополов стартовал с победы на турнире ATP в Швеции

В Бостаде (Швеция) на турнире ATP250  - SkiStar Swedish Open с призовым фондом $538.125 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

89-я ракетка мира, 28-летний украинец Александр Долгополов стартовал с победы над прошедшим через квалификацию 30-летним аргентинцем Леонардо Майером, занимающим в мировом рейтинге 134-е место, со счетом 6:3, 6:2.

За 1 час и 1 минуту, проведенных на корте, Долгополов взял три подачи Майера и отыграл оба его брейк-пойнта. На подаче соперники не ошибались, при этом Александр выполнил пять эйсов, а аргентинец – три.

За выход в четвертьфинал соревнований Долгополов сыграет с победителем матча Орасио Себальос (Аргентина, 9) - Николоз Басилашвили (Грузия).

Теннис. АТП250. kiStar Swedish Open. Бостад (Швеция).  Грунт.. Призовой фонд $538.125. Одиночный разряд. 28 участников
Первый круг
Александр Долгополов (Украина) — Леонардо Майер (Аргентина, Q) – 6:3, 6:2
Генри Лааксонен (Швейцария) — Микаэль Имер (Швеция, WC) – 7:6, 7:5
Факундо Багнис (Аргентина) — Томми Хаас (Германия, WC) – 6:7, 6:3, 6:2
Андрей Кузнецов (Россия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 6:4
Тьяго Монтейро (Бразилия) — Душан Лайович (Сербия) – 6:3 отказ
Ренсо Оливо (Аргентина) — Жереми Шарди (Франция) – 6:2, 6:4

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