Последние новости спорта

17:52 Бостад. Себальос стал соперником Долгополова по второму кругу 29 | Теннис

17:39 26 медалей привезла сборная Украины по подводному плаванию с ЧЕ во Вроцлаве 40 | Другие виды спорта

17:26 Даниил Болдырев – серебряный призер ЧЕ по скалолазанию 68 | Другие виды спорта

16:44 Поветкин вошел в список «чистых» боксеров WBC и VADA 55 | Бокс

16:09 Долгополов стартовал с победы на турнире ATP в Швеции 97 | Теннис / Главные новости спорта

16:03 Тото Вольф исключил возможность перехода Хэмилтона в Ferrari 104 | Формула-1

14:50 Лискун и Красношлык не пробились в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с вышки 103 | Прыжки в воду

14:26 Украинские синхронистки – четвертые в технической программе групп на ЧМ в Венгрии 99 | Синхронное плавание

14:09 Голландец Вертман – чемпион мира в плавании на 10 км; Игорь Червинский – 34-й 141 | Плавание