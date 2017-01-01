Илья Марченко не прошел во второй круг на турнире ATP в Ньюпорте

В Ньюпорте (США) на турнире ATP250 с призовым фондом $536.625 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
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