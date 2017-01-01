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Илья Марченко не прошел во второй круг на турнире ATP в Ньюпорте

Илья Марченко не прошел во второй круг на турнире ATP в Ньюпорте

В Ньюпорте (США) на турнире ATP250 с призовым фондом $536.625 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

112-я ракетка мира, 29-летний украинец Илья Марченко, посеянный под восьмым номером, не смог преодолеть барьер первого круга, потерпев поражение от 23-летнего американца Бьорн Фрэтэнджело, занимающего в мировом рейтинге 142-е место. Поединок длился 2 часа 18 минут и завершился в пользу американца со счетом 7:6(2), 16, 6:4.

Марченко сделал шесть брейков, семь эйсов и допустил семь двойных ошибок, а Фрэтэнджело ответил ему пятью брейками, и тремя эйсами при восьми двойных ошибках. Между собой теннисисты играли впервые.

Марченко завершил выступление в одиночном разряде, не заработав рейтинговых очков и заработав $5.420 призовых.

В парном разряде Илья вместе с россиянином Константином Кравчуком будет стартовать в матче против индийской пары, посеянной под четвертым номером – Пурав Раджа / Дивидж Шаран.

Теннис. АТП250. Ньюпорт (США). Трава. Призовой фонд $536.625. Одиночный разряд. 28 участников
Первый круг
Бьорн Фрэтэнджело (США) — Илья МАРЧЕНКО (Украина, 8) - 7:6(2), 16, 6:4
Деннис Новиков (США) — Марко Кьюдинелли (Швейцария, LD) – 6:1, 6:3
Денис Кудла (США) — Митчелл Крюгер (США) – 6:4, 5:7, 6:0
Петер Гоёвчик (Германия) — Тай-Сон Квятковски (США, WC) – 6:3, 6:3
Тобиас Камке (Германия) — Тейлор Фритц (США) – 6:3, 6:3
Адриан Менендес-Масейрас (Испания) — Стефан Козлов (США) – 6:2, 7:6(5)
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