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Теннисистки на Уимблдоне заставили сыграть с ними болельщика, дававшего советы (Видео)
Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс заставила болельщика принимать свою подачу во время матча легенд на Уимблдоне. 

Клейстерс в паре с австралийкой Ренне Стаббс играла против испанки Кончиты Мартинес и американки Андреи Джегер, когда болельщик с трибуны дал ей совет подавать в корпус. Бельгийка заставила его выйти на корт вместо соперницы, переодеться в белую юбку и свитер, и принимать ее подачи. Мужчина принял два мяча из трех, после чего встреча продолжилась.

Клейстерс и Стаббс одержали победу со счетом 6:2, 7:5.


По материалам: lenta.ru
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