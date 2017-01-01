Теннисистки на Уимблдоне заставили сыграть с ними болельщика, дававшего советы (Видео)

Сегодня, 17:24 11 | Теннис / Видео

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс заставила болельщика принимать свою подачу во время матча легенд на Уимблдоне.



Клейстерс в паре с австралийкой Ренне Стаббс играла против испанки Кончиты Мартинес и американки Андреи Джегер, когда болельщик с трибуны дал ей совет подавать в корпус. Бельгийка заставила его выйти на корт вместо соперницы, переодеться в белую юбку и свитер, и принимать ее подачи. Мужчина принял два мяча из трех, после чего встреча продолжилась.



Клейстерс и Стаббс одержали победу со счетом 6:2, 7:5.





