Ангелина Калинина проиграла в третьем раунде квалификации турнира WTA в Бухаресте

Сегодня, 17:07 0 | Теннис

В Бухаресте (Румыния) на турнире WTA International - BRD Bucharest Open с призовым фондом $250.000 проходит квалификация.



20-летняя украинка Ангелина Калинина, занимающая в мировом рейтинге 213-ю позицию, проиграла в третьем круге 146-й ракетке мира, 26-летней голландке Аранте Рус (3). Матч продолжался полтора часа и завершился в пользу голландки со счетом 6:2, 6:4.



Калинина взяла одну подачу соперницы и упустила четыре своих Ангелина ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче против одного эйса и двух двойных ошибок у Рус.



Напомним, ранее Алена Фомина выбыла из борьбы за выход в основную сетку одиночного разряда,



В парном турнире Фомина с представительницей Таиланда Варатчай Вонгтенчай в первом круге встретятся с румынской парой Жаклин Кристиан /Кристина Дину, получившей от организаторов wild card.



В основной сетке в одиночном разряде Катерина Козлова в стартовом матче сыграет с румынкой Жаклин Кристиан (WC), занимающей в рейтинге WTA 341-ю позицию. В Бухаресте (Румыния) на турнире WTA International - BRD Bucharest Open с призовым фондом $250.000 проходит квалификация.20-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 213-ю позицию, проиграла в третьем круге 146-й ракетке мира, 26-летней голландке(3). Матч продолжался полтора часа и завершился в пользу голландки со счетом 6:2, 6:4.Калинина взяла одну подачу соперницы и упустила четыре своих Ангелина ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче против одного эйса и двух двойных ошибок у Рус.Напомним, ранее Алена Фомина выбыла из борьбы за выход в основную сетку одиночного разряда, проиграв во втором раунде болгарке Сесиль Каратанчевой.В парном турнире Фомина с представительницей Таиланда Варатчай Вонгтенчай в первом круге встретятся с румынской парой Жаклин Кристиан /Кристина Дину, получившей от организаторов wild card.В основной сетке в одиночном разряде Катерина Козлова в стартовом матче сыграет с румынкой Жаклин Кристиан (WC), занимающей в рейтинге WTA 341-ю позицию.