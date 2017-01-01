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Рейтинг ATP. Федерер стал третьей ракеткой мира, Долгополов потерял пять позиций

Рейтинг ATP. Федерер стал третьей ракеткой мира, Долгополов потерял пять позиций

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 17 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который потерял пять позиций и теперь занимает 89-е место.

Во второй сотне рейтинга два украинца. Илья Марченко поднялся со 117-го места на 112-е, Сергей Стаховский со 122-го на 114-е.

В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Швейцарец Роджер Федерер, после победы на Уимблдоне, стал третьей ракеткой мира, поменявшись местами со своим соотечественником Стэном Вавринкой, который опустился на пятую строчку.  
На одну позицию поднялись австриец Доминик Тим (7-й) и японец Кеи Нишикори (8), две потерял канадец Милош Раонич (9). Десятку сильнейших теннисистов мира замкнул болгарин Григор Димитров, поднявшись с 11-й строчки.
 
Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей, но его отрыв от испанца Рафаэля Надаля сократился с 2105 очков до 285.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 17.07 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  7465
3 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 6545
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6325
5 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 6140
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5075
7 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4030
8 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 3740
9 (7). Милош Раонич (Канада) – 3310
10 (11). Григор Димитров (Болгария) – 3160

89 (84). Александр Долгополов (Украина) – 596
112 (117). Илья Марченко (Украина) – 497
114 (122). Сергей Стаховский (Украина) –  486

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)


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