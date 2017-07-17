Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 17 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
11:59 Уимблдон. Видеообзор финала в миксте Маррей/Хингис — Континен/Уотсон 14 | Теннис / Видео
11:34 Рейтинг ATP. Федерер стал третьей ракеткой мира, Долгополов потерял пять позиций 39 | Теннис
11:13 Рейтинг WTA. Плишкова стала первой ракеткой мира, Свитолина потеряла одну позицию, Цуренко на шесть поднялась 52 | Теннис
10:24 Роган: Макгрегор потряс Мейвезера своей уверенностью 60 | Бокс
10:17 Варгас: Макгрегора даже в спарринге посылают в нокаут 74 | Бокс
09:47 Андрей Проценко – победитель этапа «Бриллиантовой лиги» в Рабате 114 | Легкая атлетика / Главные новости спорта
00:58 Украинцы завоевали четыре медали в четвертый день молодежного ЧЕ по легкой атлетике 264 | Легкая атлетика / Главные новости спорта
23:26 Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала 4 медали на ЧЕ в Пловдиве 207 | Гребля / Главные новости спорта
22:08 Олег Колодий – шестой в прыжках с метрового трамплина на ЧМ в Будапеште 179 | Прыжки в воду
21:30 Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали бронзу на ЧМ в технической программе дуэтов 227 | Синхронное плавание / Главные новости спорта
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