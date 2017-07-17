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Рейтинг WTA. Плишкова стала первой ракеткой мира, Свитолина потеряла одну позицию, Цуренко на шесть поднялась

Рейтинг WTA. Каролина Плишкова стала первой ракеткой мира

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 17 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации две украинские теннисистки. Элина Свитолина опустилась с пятого места на шестое, Леся Цуренко поднялась с 35-го на 29-е.

Места во второй сотне рейтинга занимают также две украинки. Одну позицию потеряла Катерина Бондаренко (113-я), на 36 позиций поднялась Катерина Козлова (124).

В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли перестановки. Впервые в карьере рейтинг возглавила чешка Каролина Плишкова, поменявшись местами с немкой Анжеликой Кербер, которая опустилась на третью строчку. Британка Йоханна Конта поднялась с 7-го на 4-е место, испанка Гарбинье Мугуруса – с 15-го на 5-е. На две позиции опустились датчанка Каролин Возняцки (7-я) и американка Винус Уильямс (9). Первую десятку сильнейших теннисисток мира по-прежнему замыкает полька Агнешка Радваньска.  
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 17.07.2017г.:
1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6855 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6670
3 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 5975
4 (7). Йоханна Конта (Великобритания) – 5110
5 (15). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4990
6 (5). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 4935
7 (5). Каролин Возняцки (Дания) – 4780
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 4500
9 (11). Винус Уильямс (США) - 4461
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) – 3985

29 (35). Леся Цуренко (Украина) – 1523
113 (112). Катерина Бондаренко (Украина) –  547
124 (160). Катерина Козлова (Украина) – 477

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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