Джейми Маррей и Мартина Хингис – чемпионы Уимблдона в миксте

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в соревнованиях смешанных дуэтом состоялся финальный матч.Британеци швейцарка, посеянные под первым номером, победили финнаи британкусо счетом 6:4, 6:4.Поединок продолжался 1 час 10 минут. За это время Маррей и Хингис реализовали три брейк-пойнта из пяти, а Континен и Уотсон – один из шести. Победители два раза подали навылет, активно выиграли четыре розыгрыша, допустив две двойные и две невынужденные ошибки против шести эйсов, девяти виннерсов, двух двойных и трех невынужденных ошибок у соперников.Для Маррея и Хингис этот титул стал первым в сезоне и принес им €100.000 призовых.