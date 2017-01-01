Уимблдон. Федерер обыграл Чилича в финале и стал восьмикратным чемпионом (+Видео)

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде состоялся финальный матч.Пятая ракетка мира, 35-летний швейцарец, посеянный под третьим номером, одержал победу над шестым номером мирового рейтинга 28-летним хорватом(7) со счетом 6:3, 6:1, 6:4.Теннисисты играли 1 час 41 минуту. За это время Федерер реализовал пять брейк-пойнтов из десяти и отыграл оба брейк-пойнта Чилича. На счету Роджера восемь эйсов, 23 виннерса при двух двойных и восьми невынужденных ошибках, а Марин пять раз подал навылет и активно выиграл 16 розыгрышей, допустив при этом три двойных и 23 невынужденные ошибки. Счет их личных встреч стал 7:1 в пользу швейцарца.Федерер выиграл второй турнир «Большого шлема» в сезоне и 19-й в карьере. За свой успех Роджер получит 2000 рейтинговых очков и €2.2 миллиона призовых.Отметим, что швейцарец стал восьмикратным чемпионом Уимблдона и опередил американца Пита Сампраса по количеству завоеванных титулов на этом «мэйджоре».Федерер стал самым возрастным чемпионом Уимблдона, завоевав трофей в возрасте 35 лет 11 месяцев и 8 дней.Ранее этот рекорд принадлежал американцу Артуту Эшу – 31 год, 11 месяцев и 25 дней.