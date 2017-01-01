Уимблдон. Веснина и Макарова стали чемпионками, не отдав соперницам ни гейма

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде состоялся финальный матч.
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