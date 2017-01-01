Уимблдон. Веснина и Макарова стали чемпионками, не отдав соперницам ни гейма

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде состоялся финальный матч.Вторая пара турнира, россиянки(4-я в мировом парном рейтинге) и(4) разгромили посеянных под девятым номером представительницу Тайваня(19) и румынку(25) со счетом 6:0, 6:0.За 54 минуты, проведенных на корте, Макарова и Веснина реализовали шесть брейк-пойнтов из 14-ти и отыграли оба брейк-пойнта соперниц. Ни у одной из пар не было ни эйсов, ни двойных ошибок.Этот титул стал для Макаровой и Весниной первым на турнирах «Большого шлема» в этом году и принес им 2000 рейтинговых очков и $400.000 призовых.Ранее россиянки выиграли два турнира «Большого шлема» - «Ролан Гаррос» — 2013 и US Open — 2014.