Уимблдон. Кубот и Мелло в пяти сетах одолели в финале Марака и Павича

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в парном разряде состоялся финальный матч.Четвертая пара турнира, поляк(8-й в мировом парном рейтинге) и бразилец(3) в упорной борьбе вырвали победу в матче с австрийцем(39) и хорватом(33), посеянными под 16-м номером, со счетом 5:7, 7:5, 7:6(2), 3:6, 13:11.Поединок продолжался 4 час 39 минут. Обе пары реализовали по три брейк-пойнта из девяти имевшихся. На счету победителей 17 эйсов, 33 виннерса, семь двойных и семь невынужденных ошибок, а проигравшие 16 раз подали навылет, активно выиграли 32 розыгрыша, допустив пять двойных и пять невынужденных ошибок.Для Марсело Мело и Лукаша Кубота этот титул стал первым на «мэйджорах» в текущем сезоне и принес им 2000 рейтинговых очков и $400 000 призовых.