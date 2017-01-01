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Уимблдон. Кубот и Мелло в пяти сетах одолели в финале Марака и Павича

Уимблдон. Кубот и Мелло в пяти сетах одолели в финале Марака и Павича

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в парном разряде состоялся финальный матч.

Четвертая пара турнира, поляк Лукаш Кубот (8-й в мировом парном рейтинге) и бразилец Марсело Мело (3) в упорной борьбе вырвали победу в матче с австрийцем Оливером Мараком (39) и хорватом Мате Павичем (33), посеянными под 16-м номером, со счетом 5:7, 7:5, 7:6(2), 3:6, 13:11.

Поединок продолжался 4 час 39 минут. Обе пары реализовали по три брейк-пойнта из девяти имевшихся. На счету победителей 17 эйсов, 33 виннерса, семь двойных и семь невынужденных ошибок, а  проигравшие 16 раз подали навылет, активно выиграли 32 розыгрыша, допустив пять двойных и пять невынужденных ошибок.

Для Марсело Мело и Лукаша Кубота этот титул стал первым на «мэйджорах» в текущем сезоне и принес им 2000 рейтинговых очков и  $400 000 призовых.
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