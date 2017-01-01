Мугуруса стала чемпионкой Уимблдона, обыграв в финале Винус Уильямс

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде состоялся финальный матч.23-летняя испанка(14), занимающая в мировом рейтинге 15-е место, одержала победу над одиннадцатой ракеткой мира, 37-летней американкой(10) со счетом 7:5, 6:0.Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За это время Мугуруса взяла четыре подачи Уильямс и отыграла все три ее брейк-пойнта. На счету победительницы один эйс, 14 виннерсов, две двойных и 11 невынужденных ошмибок, а Винус три раза подала навылет, активно выиграла 17 очков, допустив пять двойных и 25 невынужденных ошибок. В личном противостоянии теннисисток лидером остается американка – 3:2.Для Мугурусы этот титул стал первым на Уимблдоне и вторым на турнирах «Большого шлема». За свой успех в Лондоне испанка получит 2000 рейтинговых очков и €2,2 миллиона призовых.Отметим также, что Мугуруса поднимется на десять позиций в рейтинге WTA и станет пятой ракеткой мира.