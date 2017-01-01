Марта Костюк вышла в полуфинал парного юниорского Уимблдона

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у юниорок в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Украинкаи ее напарница канадка Карсон Брэнстайн, посеянные под первым номером, взяли верх над восьмой парой турнира колумбийкой Эмилианой Аранго и американкой Элли Дуглас со счетом 4:6, 6:4, 6:3.За 1 час 41 минуту игрового времени Костюк и Брэнстайн реализовали четыре брейк-пойнта из 14-ти, а Аранго и Дуглас – три из 14-ти. Обе пары по два раза подали навылет, при этом Марта и Карсон допустили восемь двойных ошибок, а их соперницы – две.За выход в финал юниорского Уимблдона Костюн и Брэнстайн сыграют с американками Кэти Макнелли и Уитни Осигве, посеянными под четвертым номером.