Уимблдон. Чань Хаочин и Моника Никулеску вышли в финал в парном разряде

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Посеянные под девятым номером представительница Тайваня Чань Хаочин (19-я в мировом парном рейтинге ) и румынка Моника Никулеску (25) одержали победу над японкой Макото Ниномия (63) и чешкой Ренатой Ворачовой (56) со счетом 7:6(4), 4:6, 9:7.Поединок продолжался 2 часа 57 минут. Обе пары взяли по четыре подачи друг друга. Победительницы выполнили четыре эйса и допустили восемь двойных ошибок, а их соперницы ни разу не подали навылет и трижды ошиблись на подаче.В финале Чань Хаочин и Моника Никулеску сыграют с российским дуэтом Екатерина Макарова / Елена Веснина.