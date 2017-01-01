Уимблдон. Макарова и Веснина стали финалистками в парном разряде

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Россиянки Екатерина Макарова (4-я в мировом парном рейтинге) и Елена Веснина (4) вышли в финал после победы над немкой Анной-Леной Грёнефельд (12) и чешкой Кветой Пешке (12) со счетом 7:5, 6:2.Поединок длился полтора часа. Макарова и Веснина реализовали шесть брейк-пойнтов из одиннадцати, Грёнефельд и Пешке – три из пяти. На счету россиянок один эйс и одна двойная ошибка, а их соперницы ни разу не подали навылет и допустили три двойных.В финале Макарова и Веснина сыграют либо с девятой сеяной парой Чань Хаочин (Тайбэй) / Моника Никулеску (Румыния), либо с дуэтом Макото Ниномия (Япония) / Рената Ворачова (Чехия).