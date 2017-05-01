Уимблдон. Людмила Киченок в миксте завершила выступление в четвертьфинале

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в соревнованиях смешанных пар проходят четвертьфинальные матчи.24-летняя украинка Людмила Киченок и ее напарник 24-летний хорват Мате Павич потерпели поражение от испанки Марии Хосе Мартинес Санчес и бразильца Марсело Демолинера. Поединок длился 1 час 11 минут и завершился в пользу испанки и бразильца со счетом 6:3, 2:6, 6:3.По ходу поединка у обеих пар было по пять брейк-пойнтов, из которых Киченок и Павич реализовали два, а их соперники – три. Также дуэты выполнили одинаковое количество эйсов – по шесть, при этом украинка и хорват совершили две двойных ошибки, а испанка и бразилец – четыре.За выход в финал турнира Мартинес Санчес и Марсело Демолинер сыграют с первыми сеяными швейцаркой Мартиной Хингис и британцем Джейми Марреем.