Винус Уильямс не пустила Конту в финал Уимблдона

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.37-летняя американка(10), занимающая в мировом рейтинге одиннадцатое место, нанесла поражение седьмой ракетке мира, 26-летней британке(6) со счетом 6:4, 6:2.За 1 час 13 минут, проведенных на корте, Уильямс реализовала три брейк-пойнта из восьми и отыграла оба брейк-пойнта, имевшихся у Конты. Винус один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче, на счету Гарбинье семь эйсов и четыре двойных ошибки. Благодаря этой победе американка сравняла счет в личном противостоянии с британкой - 3:3.В финале соперницей Уильямс будет испанка Гарбинье Мугуруса (14), которая победила словачку Магдалену Рыбарикову (SR).Винус Уильямс (США, 10) – Йоханна Конта (Великобритания, 6) - 6:4, 6:2