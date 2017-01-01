Уимблдон. Мугуруса стала первой финалисткой

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.15-я ракетка мира, 23-летняя испанка14) разгромила 28-летнюю словачку(SR), занимающую в мировом рейтинге 85-е место, со счетом 6:1. 6:1.Теннисистки играли 1 час 4 минуты. Мугуруса взяла пять подач Рыбариковой и отыграла ее единственный брейк-пойнт. Обе теннисистки выполнили по три эйса. При этом Гарбинье избежала ошибок на подаче, а Магдалена ошиблась один раз. Благодаря этой победе испанка вышла вперед в личном противостоянии со словачкой - 3:2.Соперница Мугурусы по финалу определится а матче Йоханна Конта (Великобритания, 6) - Винус Уильямс (США, 10).Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, SR) – 6:1. 6:1