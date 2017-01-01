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Уимблдон. Мугуруса стала первой финалисткой

Уимблдон. Мугуруса стала первой финалисткой

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.  

15-я ракетка мира,  23-летняя испанка Гарбинье Мугуруса 14) разгромила 28-летнюю словачку Магдалену Рыбарикову (SR), занимающую в мировом рейтинге 85-е место, со счетом 6:1. 6:1.

Теннисистки играли 1 час 4 минуты. Мугуруса взяла пять подач Рыбариковой и отыграла ее единственный брейк-пойнт. Обе теннисистки выполнили по три эйса. При этом Гарбинье избежала ошибок на подаче, а Магдалена ошиблась один раз. Благодаря этой победе испанка вышла вперед в личном противостоянии со словачкой - 3:2.

Соперница Мугурусы по финалу определится а матче Йоханна Конта (Великобритания, 6) - Винус Уильямс (США, 10).

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.
½ финала
Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, SR) – 6:1. 6:1

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