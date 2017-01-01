Бердых: Надеюсь, с третьей попытки мне повезет в матче с Федерером

Сегодня, 12:32 0 | Теннис

Чешский теннисист Томаш Бердых прокомментировал выход в полуфинал Уимблдона



«Это награда. Вот почему я каждый день выхожу на корт, зачем я тренируюсь, почему я делаю всё то, что должен для моей карьеры и для моих результатов. Я не мог бы быть в лучшей ситуации перед матчем в пятницу.



Федерер? Я думаю, что он величайший игрок всех времен. Это большой вызов — получить возможность сыграть с ним. Наверное, я никогда не видел, чтобы он играл в лучший теннис, чем в нашем с ним матче в Австралии в этом году, затем в Майами у меня был матчбол, и я чуть не обыграл его. Надеюсь, с третьей попытки мне повезёт», — приводит слова Бердыха официальный сайт АТР.



Счёт в личном противостоянии Федерера и Бердыха 18-6 в пользу швейцарца.

Чешский теннисист Томаш Бердых прокомментировал выход в полуфинал Уимблдона на отказе серба Новака Джоковича из-за травмы. За выход в финал Бердыху предстоит сыграть со швейцарцем Роджером Федерером «Это награда. Вот почему я каждый день выхожу на корт, зачем я тренируюсь, почему я делаю всё то, что должен для моей карьеры и для моих результатов. Я не мог бы быть в лучшей ситуации перед матчем в пятницу.Федерер? Я думаю, что он величайший игрок всех времен. Это большой вызов — получить возможность сыграть с ним. Наверное, я никогда не видел, чтобы он играл в лучший теннис, чем в нашем с ним матче в Австралии в этом году, затем в Майами у меня был матчбол, и я чуть не обыграл его. Надеюсь, с третьей попытки мне повезёт», — приводит слова Бердыха официальный сайт АТР.Счёт в личном противостоянии Федерера и Бердыха 18-6 в пользу швейцарца.