Джокович: Сложно принять факт, что приходится сниматься с матча, когда играешь отлично

Сербский теннисист Новак Джокович, досрочно завершивший борьбу в четвертьфинале Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом из-за проблем с правым локтем, рассказал о своём состоянии. Новак снялся при счёте 6:7 (2:7), 0:2.
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